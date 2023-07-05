Arkadaşlar kadrolu memurluktan 24 mayısta istifa ettim tercih hakkında bilen Arkadaşlar yazarsa sev

Merhaba ben 24 mayısta memurluktan istifa ettim kpss puanım var bu temmuz tercihinde kitlere başvurabilir miyim? Çünkü kanun gereği diyor ki devlet memurluğundan uygun şekilde çekilenler 6 ay dolmadan memurluğuna dönemez diyor ama bu tercihinde 399 kadrolu bir kuruma atarsam atamam iptal olur mu? Veya bu istifa sonrası dönüş puanlı haricimi yani istediğim gibi 2023/1 istediğim her yeri tercih edebilir miyim? Bilen arkadaşlar lütfen yazsın Allah rızası için

Merhaba ben 24 mayısta memurluktan istifa ettim kpss puanım var bu temmuz tercihinde kitlere başvurabilir miyim? Çünkü kanun gereği diyor ki devlet memurluğundan uygun şekilde çekilenler 6 ay dolmadan memurluğuna dönemez diyor ama bu tercihinde 399 kadrolu bir kuruma atarsam atamam iptal olur mu? Veya bu istifa sonrası dönüş puanlı haricimi yani istediğim gibi 2023/1 istediğim her yeri tercih edebilir miyim? Bilen arkadaşlar lütfen yazsın Allah rızası için