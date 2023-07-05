Bilen arkadaşlar lütfen yazarsa sevinirim

Merhaba ben 24 mayista memurluktan istifa ettim kpss puanım var bu temmuz tercihinde kitlere başvurabilir miyim? çünkü kanun gereği diyor ki devlet memurluğundan uygun şekilde çekilenler 6 ay dolmadan memurluğuna dönemez diyor ama bu tercihinde 399 kadrolu bir kuruma atarsam atamam iptal olur mu? Veya bu istifa sonrası dönüş puanli haricimi yani istediğim gibi 2023/1 istediğim her yeri tercih edebilir miyim? Bilen arkadaşlar lütfen yazsin Allah rizası için

Merhaba ben 24 mayista memurluktan istifa ettim kpss puanım var bu temmuz tercihinde kitlere başvurabilir miyim? çünkü kanun gereği diyor ki devlet memurluğundan uygun şekilde çekilenler 6 ay dolmadan memurluğuna dönemez diyor ama bu tercihinde 399 kadrolu bir kuruma atarsam atamam iptal olur mu? Veya bu istifa sonrası dönüş puanli haricimi yani istediğim gibi 2023/1 istediğim her yeri tercih edebilir miyim? Bilen arkadaşlar lütfen yazsin Allah rizası için