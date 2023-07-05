Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 20:15
Bilen arkadaşlar lütfen yazarsa sevinirim
Merhaba ben 24 mayista memurluktan istifa ettim kpss puanım var bu temmuz tercihinde kitlere başvurabilir miyim? çünkü kanun gereği diyor ki devlet memurluğundan uygun şekilde çekilenler 6 ay dolmadan memurluğuna dönemez diyor ama bu tercihinde 399 kadrolu bir kuruma atarsam atamam iptal olur mu? Veya bu istifa sonrası dönüş puanli haricimi yani istediğim gibi 2023/1 istediğim her yeri tercih edebilir miyim? Bilen arkadaşlar lütfen yazsin Allah rizası için

Produss
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 21:54

657 den istifa ettim (asalet aldım ve usulünce) 15 gün sonra 399 a işe başladım

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