Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


05 Temmuz 2023 20:26
İç işleri valilik memur eş durumu tayini

Merhaba arkadaşlar iç işleri bakanlığı valilikte memur ünvanında çalışıyorum eş durumu için herhangi bir süre şartımız var mi ? Hiç kimse birşey söylemiyor yardımcı olur musunuz lütfen &#128591;

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