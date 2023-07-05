Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 20:35
8000 TL olayı.
Bu 8000 TL bize bu ayın 15'inde mi direkt yatacak yoksa fark olarak sonraya mi yatirilacak? Bir de şunu soracağım bu 8000 TL'nin 14 günlük farkı olacak mı? Bunun ile ilgili herhangi bir ibare var mı?

Emre3466
Aday Memur
05 Temmuz 2023 20:35
Alamayacağız net

Argan35
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 20:36
15 temmuzda maaşlar 8000 TL artı olarak mi hesaba geçecek? Yoksa bekletecekler mi?
Emre3466, 1 saat önce
Alamayacağız net

Produss
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 20:36

1 temmuzdan geçerli olacak denildi


Emre3466
Aday Memur
05 Temmuz 2023 20:37
Geçer ama fark biraz zaman alır 14 günlük fark
Argan35, 1 saat önce
15 temmuzda maaşlar 8000 TL artı olarak mi hesaba geçecek? Yoksa bekletecekler mi?

Argan35
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 20:37
17.77'lik 14 günlük fark değil mi? O zaman 8000 TL hemen geri kalan 28'i falan sanırım?
Emre3466, 1 saat önce
Geçer ama fark biraz zaman alır 14 günlük fark

TahammülümYok
Aday Memur
05 Temmuz 2023 20:38
8000 maaşıma dahil olarak yatacak. 8000ün farkı olmayacak

Argan35
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 20:39
Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun.
TahammülümYok, 1 saat önce
8000 maaşıma dahil olarak yatacak. 8000ün farkı olmayacak

ensonüye
Aday Memur
05 Temmuz 2023 20:43
Kim dedi?
Produss, 1 saat önce

1 temmuzdan geçerli olacak denildi


Produss
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 20:45

Açıklama öyleydi.

ensonüye, 1 saat önce
Kim dedi?

elbstain
Aday Memur
05 Temmuz 2023 20:48
13.Madde seyyanen zam kısmını açıklıyor yani 8000 lik 14.Madde nin d bendinde 13. Madde 15.7.2023 tarihinden geçerli diyor anlayacağınız 8000nin 14 günlük farkı yok 17.55 in 14 günlük farkı var

Aslantugg
Aday Memur
05 Temmuz 2023 20:49
14 günlük fark yok 8000 hemen verilecek ama yetişmez 25 temmuz gibi yatar

Argan35
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 20:52
8000 hemen ama 14 günlük 24 temmuz yani?
Aslantugg, 1 saat önce
14 günlük fark yok 8000 hemen verilecek ama yetişmez 25 temmuz gibi yatar

Produss
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 20:57

6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1/7/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmektedir.

elbstain, 1 saat önce
13.Madde seyyanen zam kısmını açıklıyor yani 8000 lik 14.Madde nin d bendinde 13. Madde 15.7.2023 tarihinden geçerli diyor anlayacağınız 8000nin 14 günlük farkı yok 17.55 in 14 günlük farkı var
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