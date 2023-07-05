8000 TL olayı.

Bu 8000 TL bize bu ayın 15'inde mi direkt yatacak yoksa fark olarak sonraya mi yatirilacak? Bir de şunu soracağım bu 8000 TL'nin 14 günlük farkı olacak mı? Bunun ile ilgili herhangi bir ibare var mı?

Bu 8000 TL bize bu ayın 15'inde mi direkt yatacak yoksa fark olarak sonraya mi yatirilacak? Bir de şunu soracağım bu 8000 TL'nin 14 günlük farkı olacak mı? Bunun ile ilgili herhangi bir ibare var mı?