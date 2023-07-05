KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Temmuz 2023 20:39
Merkezi ve Sözleşmeli Teknik Kadro Atanma

Merkezi atamada 3001 gibi düz memurluktan atanırsak daha sonraki merkezi atamalarda 3249 gibi kendi teknik kadromuza atanbiliyor muyuz? Yoksa puan yanar mı?


superbery
Aday Memur
05 Temmuz 2023 21:07

puanın yanar merkezi atama hakkın 1 kere

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