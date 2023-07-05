Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 20:49
Gelecek olan zamlarda seyyanen zam nasıl artacak?

Maaş yapan arkadaşlar bizi aydınlatırsa seviniriz. Bir sonraki zamda %20 zam gelirse 8000 de o oranda artacak mı?


mehmet230714
Aday Memur
05 Temmuz 2023 20:52

Hocam tabii ki artacak.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 20:54
Hocam 8000 lira kanunda maaş katsayısı olarak tanımlanmış. Elbette her artışta o oranda aetacak.

TakaNuri
Şef
05 Temmuz 2023 20:55

Yahu arkadaş nasıl memursun. Bununla ilgili başlık açıldı cevap verildi.


Produss
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 21:03

Dedi ve kendiside aynı başlığın lacivertini açtı. Ayrıca takkkaa nuriye soruyorum demedim. Her şeye atlama

TakaNuri, 1 saat önce

Yahu arkadaş nasıl memursun. Bununla ilgili başlık açıldı cevap verildi.

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