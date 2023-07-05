Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 20:58
Maaş Robotu

Maaş robotunda hesaplama yaptığımda hesap ettiğimden 1800 TL fazla gösteriyor zamlı maaşı. Robot bu kadar tutar fazla gösterebilir mi yoksa doğru mu sizce?


polis.20
Aday Memur
05 Temmuz 2023 21:01
15 günlük maaş farkını da hesaplıyor. O sebeple yüksek çıkıyor.

Fırtına6655
Aday Memur
05 Temmuz 2023 21:19
Ağustos ayına bak
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