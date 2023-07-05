Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 21:00
8077 TL maaşa nasıl yansıyacak?

Arkadaşlar burda hala maaş katsayısı nedir bilmeyenler var. Ek ödeme kısmı zaten bordroda var olan bir kalem. Her zam döneminde memur maaşı katsayısı ile artıyor. 8077 TL net ek ödemeye eklendi. Maaş katsayısına bağlandı. Yani her zam dönemi yüzdelik zamla artacaktır.


TahammülümYok
Aday Memur
05 Temmuz 2023 21:02
Hep ek ödemede mi görünecek bu seyyanen ?

TakaNuri
Şef
05 Temmuz 2023 21:03

Evet hocam artış oraya yapıldı zaten.

TahammülümYok, 54 dk. önce
Hep ek ödemede mi görünecek bu seyyanen ?

TakaNuri
Şef
05 Temmuz 2023 21:18

Ayrıca bu ek ödeme artışının maalesef memur emeklisine zerre faydası yok


TahammülümYok
Aday Memur
05 Temmuz 2023 21:18
O zaman kötü olmadı mı ? 2024 ocakta 8000 seyyanen dışındaki para üzerinde zam eklenecek
TakaNuri, 53 dk. önce

Evet hocam artış oraya yapıldı zaten.


sgkolik
Aday Memur
05 Temmuz 2023 21:18
Hocam kanun yetilşirse bu 8000 bu ayki bordoya yansıyacak dimi

Uzman-karacalı
Şef
05 Temmuz 2023 21:55

Kardeşim gelecek her yüzdelik zam ek ödemeye de geliyor. Bu yüzden bu sabit değil. Maaş katsayısı ile artıyor.

TahammülümYok, 38 dk. önce
O zaman kötü olmadı mı ? 2024 ocakta 8000 seyyanen dışındaki para üzerinde zam eklenecek
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