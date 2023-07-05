Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 21:02
+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yok

+8000 seyyanen , ek ödeme şeklinde olacağı için sadece çalışmakta olan memurlara verilecekmiş.

Yani ek ders gibi, döner sermaye gibi ek ödeme.

Günü kurtarmak.

Bu yaz emekli olacaklara da, seneye olacaklara da mevcut emekli memura da hiç bir faydası yok

Tek maksat en düşük memur maaşını 22 bin yapmış görünmek. Diğer herşey altüst edildi.

EMEKLİLİK hayal mi oldu


piremses selami
05 Temmuz 2023 21:03

15/10/2008 tarihinden sonra memur olduğum için bu tarz şeyler umrumda bile değil.

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