Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 21:07
TÜİK Enflasyonunun üzerinde zam yapıldı.

Enflasyon üzerinde yapılan maaş zammınin Ocak ta yapılacak maaş zammına etkisi nasıl olur.

Aklıma bedava doğalgaz geldi. Enflasyonun düşük çıkmasını sağlamıştı.


emir mehmet
Şef
05 Temmuz 2023 21:21
Valla bir doğalgaz indirimi almadigim gibi aylık yüzde 2 ,400her ay alacaktım ondan etti

secret.lifee
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 21:28

Doğalgaz bulduk onu da bedava dağıtıyoruz mevzusunu bulan aklı tebrik edip şapka çıkarmak lazım. Adam hem bütün hem bütün çizgili t shirt giyen emeklilerin aklını çeldi. Hem doğalgazı Enf sepetinden çıakrttı. Kışın görcem ben o faturalar gelince artarak ödenen faturalrın maaşa yansımadığı zamn. Ayrıca tüm dünyada D.gaz fiyatu Ukrayna savaşından önceki yerine geldi bizde gram oynamadı. açıp grafiğine bakabilirsiniz..

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