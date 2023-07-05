Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 21:08
Maaş farkındaki oyun
8 bin liranın maaş farkı verilmeyecek sadece yüzde 17 nin maaş farkını verecekler

yldzhmt
Şef
05 Temmuz 2023 21:39

Gunaydinnnn


ANTEROS
Aday Memur
05 Temmuz 2023 21:40
Ben yeni öğrendim:)
yldzhmt, 17 dk. önce

Gunaydinnnn

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz Zammı Beli oldu. 17.55 + 8.000 TLMüdüre okulun bahçesini temizlemem dedimMemura yeni kazık yükleniyorEk ders???%17,5 Zam Oranına Göre Yeni Taktik#Öğretmene34bintlÇok iyi zam aldık22000 sözü verildikten sonra bu ülkede davalüasyon olduSeyyanen Zamma İhtiyaç Olmadığı GerçeğiNeyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

kelimeleri titizlikle seçmek 2 ela leose 1 yüzünden geçen gölge 2 sıkılmak 2 analitik zeka 2 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 4 tamlayanla üretilmiş hayvan isimleri 2 çizgili pijama 1 baba evi 2 yabancıların bizden apardığı şarkılar 1

Son Haberler

Meclis'te yeni grup kuruluyorBakan Koca'dan 'KKKA' uyarısı: Bayramdan sonra artış varOtomobilin çarptığı 11 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybettiPark halindeki kiralık otomobilde cesedi bulunduMerdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Editörün Seçimi

İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiye