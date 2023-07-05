14 günlük maaş farkının üzerine yattılar

Ali cengiz bunların yanında sütten çıkmış ak kaşık....yaklaşık 3700 gibi bir kayıp söz konusu. Kanun teklifinin yürürlük başlıklı 14 üncü maddesinde; d) 13 üncü maddesi 15/7/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Geçmiş olsun...sendikaların Allah bin belasını versin

Ali cengiz bunların yanında sütten çıkmış ak kaşık....yaklaşık 3700 gibi bir kayıp söz konusu. Kanun teklifinin yürürlük başlıklı 14 üncü maddesinde; d) 13 üncü maddesi 15/7/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Geçmiş olsun...sendikaların Allah bin belasını versin