Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 21:12
14 günlük maaş farkının üzerine yattılar
Ali cengiz bunların yanında sütten çıkmış ak kaşık....yaklaşık 3700 gibi bir kayıp söz konusu. Kanun teklifinin yürürlük başlıklı 14 üncü maddesinde; d) 13 üncü maddesi 15/7/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Geçmiş olsun...sendikaların Allah bin belasını versin

Denizyigit7621
Aday Memur
05 Temmuz 2023 21:15
Yahu yok öyle birsey nerden cikariyorsunuz

Aslantugg
Aday Memur
05 Temmuz 2023 21:19
Maddeleri okuyun önce.aksini ispat eder misin
Denizyigit7621, 41 dk. önce
Yahu yok öyle birsey nerden cikariyorsunuz

Denizyigit7621
Aday Memur
05 Temmuz 2023 21:21
Orada 1 temmuzda 31 Aralık arası diyor
Aslantugg, 37 dk. önce
Maddeleri okuyun önce.aksini ispat eder misin

Aslantugg
Aday Memur
05 Temmuz 2023 21:22
Kanun teklifinin yürürlük başlıklı 14 üncü maddesinde; d) 13 üncü maddesi 15/7/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtiliyor.
Denizyigit7621, 35 dk. önce
Orada 1 temmuzda 31 Aralık arası diyor

Niypar
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 21:28

Kanun gerekçesi 1 Temmuz diyor arkadaşlar büyük ihtimalle komisyon görüşmelerinde düzeltme olur

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