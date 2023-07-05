memur zammı bence fena değil.

Vallahi hocam anladığım kadarıyla bu maas size fazla bana ne yazık ki çok az, okulumda ki belediyeden geçen ( siyasi torpilli) hizmetliden öğretmenlik, mühendislik lisans bölümlerini bitirmiş ve yuksek lisans yapmış biri olarak daha az maaş almayı hazmedemiyorum.

Vallahi hocam anladığım kadarıyla bu maas size fazla bana ne yazık ki çok az, okulumda ki belediyeden geçen ( siyasi torpilli) hizmetliden öğretmenlik, mühendislik lisans bölümlerini bitirmiş ve yuksek lisans yapmış biri olarak daha az maaş almayı hazmedemiyorum.