Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 21:12
memur zammı bence fena değil.

1. dereceden bir uzman öğretmen olarak bu ülkenin eknomik sıkıntısına ragmen zam için elden gelen yapılmış.ama başlıkların birçoğu siteme ve kızgınlık içeriyor.gerçekten bizim camia hep eleştirici sorsan kaç öğrenciyi topluma kazandırdın güzel eğitim verdin diye kimse net cevap vermez.


erdem.k88
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 21:22
Kişi kendinden bilir işi.

erdem.k88
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 21:27
Vallahi hocam anladığım kadarıyla bu maas size fazla bana ne yazık ki çok az, okulumda ki belediyeden geçen ( siyasi torpilli) hizmetliden öğretmenlik, mühendislik lisans bölümlerini bitirmiş ve yuksek lisans yapmış biri olarak daha az maaş almayı hazmedemiyorum.

hugo.almeida
Müsteşar
05 Temmuz 2023 21:34

483 öğrenci. Net.


fokyay
Memur
05 Temmuz 2023 21:37

Ağlamakla elinize bişey geçmez. Elinizdekiyle mutlu olmayı bilin. Mutlu olamıyorsanız bile mutluluğu arayın. Eminimki çok çabuk bulacaksınız. Sağlıkla yediğiniz bir parça ekmek, rahatça uyuduğunuz uyku, çocuğunuzun sağlıkla size sarılması. Bunların değeri asla ölçülemez. Evet para önemli tabi. Keşke hepimiz 100 bin lira mayiş alabilsek. Ama imkan ve şeraitler malesef buna engel oluyor. Ağlamakla mayiş artmıyor. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Arkamdan boş beleş şeyler yazmayın.

erdem.k88, 29 dk. önce
Vallahi hocam anladığım kadarıyla bu maas size fazla bana ne yazık ki çok az, okulumda ki belediyeden geçen ( siyasi torpilli) hizmetliden öğretmenlik, mühendislik lisans bölümlerini bitirmiş ve yuksek lisans yapmış biri olarak daha az maaş almayı hazmedemiyorum.

erdem.k88
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 21:43
Siz buna ağlamak diyorsunuz ben buna alnımın teri diyorum, merak etmeyin mutluluk kaynaklarımin farkındayım ve bu konularda gayet memnunum siz alışmışsınız her şeye şükür demeye amenna bende şükrediyorum ama günde 1 defa 10 dk paspas atan adamın benden çok maas alıp kıs kıs gülüp hoca az okusaydıniz demesini hazmedemiyorum. Siz ediyorsanız afiyet olsun diyecek lafım yok. Ben meramimi anlattım anlayan anlar anlamayan şukursuz demeye devam eder. Hadi eyvallah
fokyay, 19 dk. önce

Ağlamakla elinize bişey geçmez. Elinizdekiyle mutlu olmayı bilin. Mutlu olamıyorsanız bile mutluluğu arayın. Eminimki çok çabuk bulacaksınız. Sağlıkla yediğiniz bir parça ekmek, rahatça uyuduğunuz uyku, çocuğunuzun sağlıkla size sarılması. Bunların değeri asla ölçülemez. Evet para önemli tabi. Keşke hepimiz 100 bin lira mayiş alabilsek. Ama imkan ve şeraitler malesef buna engel oluyor. Ağlamakla mayiş artmıyor. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Arkamdan boş beleş şeyler yazmayın.


ütopikegitimci
Aday Memur
05 Temmuz 2023 21:51
Yıllardır öğretmen hep veren. Verdiği değeri de görülmeyen.

Kuskusuz
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 21:53

Birileri elindekinin kıymetini bilir şükreder. Kimileri de elindekilerin ve elinde olmayanların karşılığında hamdeder. Biz daha kapsamlı bir Hamd sözcüğünü tercih ediyoruz. Siz buyrun size sunulana şükredin. Biz hakkımız olduğunu düşündüğümüz şeyleri isterken Elhamdülillah deriz...

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