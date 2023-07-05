Herkesin fikrini soralim

Merhaba, Sizce suanki tecrubeleriniz ve dusunceniz ile tekrar meslek secimi olsa ya da ilk asamada olsaniz , sakin ve rahat bir is mi yoksa sürekli stres ve yogun tempolu is mi tercih ederdiniz. Birincisini tercih ederseniz ortalama maas + zaman+ sakinlik olacak , ikincisini tercih ederseniz cok para + zamansizlik+ stress olacak. Ne dersiniz? Teşekkürler.

Merhaba, Sizce suanki tecrubeleriniz ve dusunceniz ile tekrar meslek secimi olsa ya da ilk asamada olsaniz , sakin ve rahat bir is mi yoksa sürekli stres ve yogun tempolu is mi tercih ederdiniz. Birincisini tercih ederseniz ortalama maas + zaman+ sakinlik olacak , ikincisini tercih ederseniz cok para + zamansizlik+ stress olacak. Ne dersiniz? Teşekkürler.