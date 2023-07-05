Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 21:29
maaş ile ilgili gerçekler

tanıdık bir doktor var zam gelmeden önce aldığı maaş'ı 42000&#8378;.. şimdi hesap yapalım...

17.800&#8378; maaş benim.

42.000&#8378; maaş doktor.

aradaki fark 24.200&#8378;.

zamdan sonra....

42.000 Sayısının %17'si: 7.140&#8378; + 8077&#8378;(seyyanen zam) = Toplam 57.217&#8378;

17.800 Sayısının %17'si: 3.026&#8378; + 8077&#8378;(seyyanen zam) = Toplam 28903&#8378;

aradaki fark 28314&#8378;.

zam gelmeden 24200&#8378; iken artık 28314&#8378; oldu..

her zam aldığımızda biz cezalandırılıyoruz.


aspnetcore
Memur
05 Temmuz 2023 21:31

maaş ile ilgili gerçekler

tanıdık bir doktor var zam gelmeden önce aldığı maaş'ı 42000TL.. şimdi hesap yapalım...

17.800 TL maaş benim.

42.000 TL maaş doktor.

aradaki fark 24.200TL.

zamdan sonra....

42.000 Sayısının %17'si: 7.140 TL + 8077 TL(seyyanen zam) = Toplam 57.217 TL

17.800 Sayısının %17'si: 3.026 TL + 8077 TL(seyyanen zam) = Toplam 28903 TL

aradaki fark 28314 TL.

zam gelmeden 24200 TL iken artık 28314 TL oldu..

her zam aldığımızda biz cezalandırılıyoruz.


yetkilikişi
Aday Memur
05 Temmuz 2023 21:46

Sana %63 , doktora %36 zam gelmiş...

Diyekim ki ortalama %50 gelseydi herkese fark 36.300 tl olacaktı.

Veya doktora da %63 zam gelseydi fark 39.446 tl olacaktı.

Fark açılmasın diye bir kısmı seyyanen verildi. Ocak ayinda biz böyle olsun istemistik. Şimdi yaptilar. Ama seyyaneni ek ödemeye eklemeleri iyi olmadı. Eskiden maaşin 2/3 üne emekli maaşı derlerdi artik 1/3 e donusecek sanirim.

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