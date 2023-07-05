Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 21:32
Diyarbakır ÇEVİK KUVVET

Herkese merhaba arkadaşlar. Diyarbakır çevik kuvvete tayinim çıktı çalışma şartları nasıl şuan ekiplerde çalışıyorum çalışma saatleri nasıl bilgisi olan var mı ? ayrıca evliyim 3+1 eşyalarıyla birlikte ev devretmek isteyen var mı ? eşyasız evde olur.

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