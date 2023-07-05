Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 21:33
İyi tarafından bakın asgari ücretin 3 katına yaklaştık
Eskilerin meşhur sözü aklıma geldi mesleğe başladığımda asgari ücretin 3 katını alıyordum diye

aspnetcore
Memur
05 Temmuz 2023 21:36

tanıdık bir doktor var zam gelmeden önce aldığı maaş'ı 42000 TL.. şimdi hesap yapalım...

17.800 TL maaş benim.

42.000 TL maaş doktor.

aradaki fark 24.200TL.

zamdan sonra....

42.000 Sayısının %17'si: 7.140 TL + 8077 TL(seyyanen zam) = Toplam 57.217 TL

17.800 Sayısının %17'si: 3.026 TL + 8077 TL(seyyanen zam) = Toplam 28903 TL

aradaki fark 28314 TL.

zam gelmeden 24200 TL iken artık 28314 TL oldu..

her zam aldığımızda biz cezalandırılıyoruz.


polmuratmk
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 21:39
A dan Z ye herşeye yine zam olmazsa , Polisin hakettiği maaşın çok daha fazla olması bir yana , verilen zam kötü dersek nankörlük etmiş oluruz...

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 21:41
Seyyanen değilde yüzdelik zam verseydi doktorla aradaki farkın 28i bırak 30 u da geçerdi
aspnetcore, 21 dk. önce

tanıdık bir doktor var zam gelmeden önce aldığı maaş'ı 42000 TL.. şimdi hesap yapalım...

17.800 TL maaş benim.

42.000 TL maaş doktor.

aradaki fark 24.200TL.

zamdan sonra....

42.000 Sayısının %17'si: 7.140 TL + 8077 TL(seyyanen zam) = Toplam 57.217 TL

17.800 Sayısının %17'si: 3.026 TL + 8077 TL(seyyanen zam) = Toplam 28903 TL

aradaki fark 28314 TL.

zam gelmeden 24200 TL iken artık 28314 TL oldu..

her zam aldığımızda biz cezalandırılıyoruz.


secret.lifee
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 21:44

Sektör vergilerini bırakıp Kurumlar vergisini artıracaklar buda Her şeye dirrekt zam demektir. %20 den 25 e çıkacak. BAnkacılık Factoring sigorta vs sektörlerinki 25 ten 30 a. 10 K ya yaptırdıgın Kasko yu bu sene kurumların yapacağı enf ,kur,kar vs zamlarıyla birlikte 20 ye yaptırırsanız öpün başınıza koyun.

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