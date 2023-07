İyi tarafından bakın asgari ücretin 3 katına yaklaştık

Sektör vergilerini bırakıp Kurumlar vergisini artıracaklar buda Her şeye dirrekt zam demektir. %20 den 25 e çıkacak. BAnkacılık Factoring sigorta vs sektörlerinki 25 ten 30 a. 10 K ya yaptırdıgın Kasko yu bu sene kurumların yapacağı enf ,kur,kar vs zamlarıyla birlikte 20 ye yaptırırsanız öpün başınıza koyun.