Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 21:38
İşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile Verme

Evet yanlış duymadınız seyyanen zammın temmuz farkını vermeyecekler. Burda ki çakma mutemetlere inanmayın seyyanen zammın farkı yok arkadaşlar.

Bizden nefret ediyorlar, bir demlik çay kadar bile kıymetimiz yok.

Memur diyince yüzleri ekşiyor, memur yük geliyor adamlara

Aynı adamlar işçiye yağdırıyor verdikçe veriyor veremediğini geriye dönük veriyor. Adına da kanun yasa deyip arkasına saklanıyor..

Bakın burda bile çakma mali uzmanlar ama kanun böyle deyip çıkıyor işin içinden.


TahammülümYok
Aday Memur
05 Temmuz 2023 21:38
Çözüm nedir?
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