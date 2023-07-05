KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


05 Temmuz 2023 21:54
THY Take-Off Jr. işe giren oldu mu, değerlendirme süreci nasıldı, maaşlar nasıl?

THY Take-Off Jr. işe giren oldu mu, değerlendirme süreci nasıldı, maaşlar nasıl?

Video mülakat olacak 6 ve 7 Temmuzda.

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