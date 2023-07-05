Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 21:56
Aile Yardımı %17.55 mi artacak

Şimdi verilen bu zam sonrası eşi çalışmayan memura eş yardımi parasına %17.55 mi zan gelecek yoksa 8000 bin liranın bi etkisi olur mu?


ist-edeb34
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 22:00

evet sadece %17.55 eş çocuk harcırah yolluk ek ders hepsine %17.55


alptug88
Şube Müdürü
05 Temmuz 2023 22:04
Bütün yan kalemler eş çocuk parası uzmanlık farkları ek dersler vb tüm yan gelirler sadece %17.55 arttı
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