KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Temmuz 2023 21:59
Radyo tv ve gazetecilik öğretmenliği?

Merhabalar, ben görsel iletişim mezunuyum şu an yüksek lisans yapıyorum aslında doktora ve akademik kadroya girmeyi hedefliyordum ancak bizim bölümümüzün mezunladının radyo tv ile gazetecilik öğretmenliği de yapabiliyor. Alım çok düşük 45 binde 7 kişi atanmış bu yıl gazetecilikte de 3 kişi yalnızca. Ama düşününce mülakat da kalkıyor en yüksek puanı alan kadroya atanır artık akademide ise üniversitelerin kadro açmasını beklemek derken araya her şey giriyor. Bu yüzden kpss için hazırlanmak mantıklı gelmeye başladı sizce çok imkansız mı senede yapılacak 1-2 kişilik kadrolara atanabilmek puan ortalaması 82-83 civarında sanırım ve öabt yok.


superbery
Aday Memur
05 Temmuz 2023 22:04

öğretmenlikte mülakat formalite gibi yapılıyordu zaten aldığınız puan yuvarlanıyordı


mariposa17
05 Temmuz 2023 23:15

Kalkması bir şey değiştirmeyecek yani?

superbery, 1 saat önce

öğretmenlikte mülakat formalite gibi yapılıyordu zaten aldığınız puan yuvarlanıyordı

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