Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Temmuz 2023 22:05
YSK SANDIK BAŞKAN/MEMUR ÜCRETİ ZİRAAT BANKASI VERİYORMU?

Henüz bakamadım ama Ziraat Bankasına gidip tc ile ücretimizi alabiliyoruz deniliyor. Doğrumu? Bilen varmı?


ekml
Aday Memur
05 Temmuz 2023 23:06
Bayramdan önce aldım ben şubeye gidip alabilirsiniz
Toplam 1 mesaj

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