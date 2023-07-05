Şark dönüşü trafiğe vermişler beni koruma branşım var ve meslekte 9. Yılım hep korumada çalıştım nöbet yakın koruma vs yeni deneyim olacak trafik nasıldır bilgi verecek olan var mı ?

Şark dönüşü trafiğe vermişler beni koruma branşım var ve meslekte 9. Yılım hep korumada çalıştım nöbet yakın koruma vs yeni deneyim olacak trafik nasıldır bilgi verecek olan var mı ?