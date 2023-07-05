Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 22:20
İkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık Koltuk

Üzerine biraz fazla oturulmuş. Deri kısmında yıpranmalar var. Ama bi 7 sene daha idare eder. Sağa sola dönüyor, tıss diye aşağı inip, fıjjkkk diye yukarı kalkıyor.

Özellikle bu gibi koltukların delisi divanesi sarı sendikalı arkadaşların ilgisini çekeceğini düşünüyorum.

Üzerine oturana ek olarak yıllık %3-5 zam da sağlıyor.

Selam ve Dua ile.


Velocıraptor
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 22:36
Koltuksa ruhlarını bile satabilirler aman dikkat :))
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