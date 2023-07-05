Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 22:20
Nakliye

Şehir içi şehirler arası nakliyat ihtiyacı olan bize ulaşabilir


yatanpolis
Aday Memur
05 Temmuz 2023 22:56
Kocaeli van 1+1 kaca götürüyon

Nklyee
05 Temmuz 2023 22:57
Özelden ulaşın bilgi verelim
yatanpolis, 36 dk. önce
Kocaeli van 1+1 kaca götürüyon

Serkan3879
Aday Memur
05 Temmuz 2023 22:58
Burdan yazda bilgimiz olsun
Nklyee, 35 dk. önce
Özelden ulaşın bilgi verelim
Toplam 3 mesaj

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