Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


05 Temmuz 2023 22:27
Vergi İndiriminden Faydalanmak

Arkadaşlar en düşük memur maaşı olan 11.280 TL alıyorum ve %90 raporla 1. derece vergi indiriminden faydalanıyorum. Ancak aylardır maaşıma 1 TL bile katkısını görmedim. Sizce neden maaşıma bir etkisi yok? En düşük memur maaşı 22.017 TL olduğunda da etki etmeyecek mi?

Vergi indirimi maaşına etki eden var mı?

Teşekkürler...

Çok Yazılan Konular

Engelli öğretmen atamasında illere isimler ne zaman gelecekEngelli Memurlara %15 fazla maaş verilmelidir !Engelli Memurların TalepleriMemur-Sen Engelli memurlar için toplu sözleşme talepleriKurumlar arası geçişAile bakanlığından çağrılan oldu mu?Engelli memur soruşturma ve tayin.

Sözlük

bir kitabın birden fazla okunması 1 Kuru soğan 2 zülfü livaneli 1 Bugün olanlar 2 müslüm gürses 3 editörlerin yetkileri 3 maaş konusuna temizlik işçisinin memura tur bindirmesi 4 psikolojik hastalıkların nedeni 3 baba evi 2 kemer 1

Son Haberler

Coğrafi işaretli Rize simidi zamlandıMaltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklamaZorla evlendirilme olayında yeni gelişme: Damat tutuklandıYaşlı adamı sırtında taşıyan polis ödüllendirildiVali Kaldırım, eline aldığı çapayla vatandaşa yardım etti

Editörün Seçimi

Eğitim Bir Sen Ali Yalçın Siz Ne iş Yaparsınız ?İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?