Vergi İndiriminden Faydalanmak

Arkadaşlar en düşük memur maaşı olan 11.280 TL alıyorum ve %90 raporla 1. derece vergi indiriminden faydalanıyorum. Ancak aylardır maaşıma 1 TL bile katkısını görmedim. Sizce neden maaşıma bir etkisi yok? En düşük memur maaşı 22.017 TL olduğunda da etki etmeyecek mi?

Vergi indirimi maaşına etki eden var mı?

Teşekkürler...