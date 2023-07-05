Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Temmuz 2023 22:29
Polsan ne kadar kesecek
Polsan kesintisi %9 fakat seyyanen zamlı mi kesecek seyyanen hariç mi

hkncrk
Memur
05 Temmuz 2023 22:31
1603 TL kesecek

yatanpolis
Aday Memur
05 Temmuz 2023 22:35
2500 civarında keser

hkncrk
Memur
05 Temmuz 2023 22:38
Memurler.net maaş robotunda 1603 TL gözüküyor.
yatanpolis, 57 dk. önce
2500 civarında keser

hknpntr
Aday Memur
05 Temmuz 2023 22:50
Seyyanen kesintili ve kesintisiz fark baya oluyor doğruluk payı maaş günü belli olur
Toplam 4 mesaj

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