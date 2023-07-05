Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 22:31
Bakan Yusuf Tekin Öğretmenler Odası Buluşması
Arkadaşlar yeni denk geldim Bakan Bey 08.07.2023 te Bakanlıkta 250 öğretmeni ağırlayacakmış. Ben başvuru yaptım fakat kontenjan dolmuş. Eğer gitseydim diğer meslek gruplarına göre düşük maaş aldığımızı, ek derslere sadece % 17.55 in etki edeceği bunun bizi iyice geriye atacağını, kariyer basamaklarıyla ilgili eski bakanın açıklamarını dile getirirdim. Aramızda gidecek olan ve konusmada sorun yasamayacak kisiler varsa sendikalar uyuyor bari hakkimizi icimizden birisi savunsun. Geçim derdi olan öğretmen ne egitime kendisini verebilir ne nitelikli bireyler yetistirebilir, tek derdimiz gelecege hazirlayacak ogrencileri dusunmek olmali baska bir derdimiz olmamalı

Velocıraptor
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 23:03

Böyle boş beleş bir şeye kim neden gitmek ister ki ? Ne olacağını umuyorsun yani. Konuyu açan arkadaşım sen herhalde 2-3 yıllık öğretmensin, bahsettiklerini orada konuştururlar mı sanıyorsun ? sanıyorsan vah sana :)


F.b.a.l
Aday Memur
05 Temmuz 2023 23:08
Sizin gibi yıllardır çalışanlar yüzünden bu konuma geldik belli oldu. Ya da konusamayan korkaklar yuzunden. Benim gorev yılım yeterince yüksek emin ol sen. Susmaya devam edin ya da uye oldugunuz malum sendikalara bel baglamaya. Benim derdimi dinlemeyecekse beni oraya neden cagiriyor. Agzi olan yuregi olan konusur gerci ogretmenler aldigini haketmedigini dusunuyo bakan niye dusunsun.
Velocıraptor, 29 dk. önce

Böyle boş beleş bir şeye kim neden gitmek ister ki ? Ne olacağını umuyorsun yani. Konuyu açan arkadaşım sen herhalde 2-3 yıllık öğretmensin, bahsettiklerini orada konuştururlar mı sanıyorsun ? sanıyorsan vah sana :)


Velocıraptor
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 23:30

Tam bir süzmeymişsin o belli oldu. Bakan seviyesinde bir toplantıda slogan atabileceğini mi sandın cesur kürek ? Basınında orada olacağı, bakanın şov yapacağı bir toplantıda oradakiler işlerini şansa bırakır mı sandın. Sandınsa vah ki vah sana. Yolun açık olsun selametle.

F.b.a.l, 24 dk. önce
Sizin gibi yıllardır çalışanlar yüzünden bu konuma geldik belli oldu. Ya da konusamayan korkaklar yuzunden. Benim gorev yılım yeterince yüksek emin ol sen. Susmaya devam edin ya da uye oldugunuz malum sendikalara bel baglamaya. Benim derdimi dinlemeyecekse beni oraya neden cagiriyor. Agzi olan yuregi olan konusur gerci ogretmenler aldigini haketmedigini dusunuyo bakan niye dusunsun.
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