Bakan Yusuf Tekin Öğretmenler Odası Buluşması

Arkadaşlar yeni denk geldim Bakan Bey 08.07.2023 te Bakanlıkta 250 öğretmeni ağırlayacakmış. Ben başvuru yaptım fakat kontenjan dolmuş. Eğer gitseydim diğer meslek gruplarına göre düşük maaş aldığımızı, ek derslere sadece % 17.55 in etki edeceği bunun bizi iyice geriye atacağını, kariyer basamaklarıyla ilgili eski bakanın açıklamarını dile getirirdim. Aramızda gidecek olan ve konusmada sorun yasamayacak kisiler varsa sendikalar uyuyor bari hakkimizi icimizden birisi savunsun. Geçim derdi olan öğretmen ne egitime kendisini verebilir ne nitelikli bireyler yetistirebilir, tek derdimiz gelecege hazirlayacak ogrencileri dusunmek olmali baska bir derdimiz olmamalı

Arkadaşlar yeni denk geldim Bakan Bey 08.07.2023 te Bakanlıkta 250 öğretmeni ağırlayacakmış. Ben başvuru yaptım fakat kontenjan dolmuş. Eğer gitseydim diğer meslek gruplarına göre düşük maaş aldığımızı, ek derslere sadece % 17.55 in etki edeceği bunun bizi iyice geriye atacağını, kariyer basamaklarıyla ilgili eski bakanın açıklamarını dile getirirdim. Aramızda gidecek olan ve konusmada sorun yasamayacak kisiler varsa sendikalar uyuyor bari hakkimizi icimizden birisi savunsun. Geçim derdi olan öğretmen ne egitime kendisini verebilir ne nitelikli bireyler yetistirebilir, tek derdimiz gelecege hazirlayacak ogrencileri dusunmek olmali baska bir derdimiz olmamalı