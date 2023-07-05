Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 22:34
Kamu Mühendisleri ~ Öğretmenler
Ne oldu o kadar ayrı tag oluşturdunuz twitterde aldınız mı aşını ? Nasıl sevimdim size anltamam. Tüm gün anlayışlarınızı izledim sabaha kadarda keyifle okuyacağım

eem2020
Aday Memur
05 Temmuz 2023 22:39

al kınayı dön aynaya arkanı bir güzelce yak o zaman


Android60
Daire Başkanı
05 Temmuz 2023 23:11

Havayı aldılar hava almak güzeldir. İnsanı gençleştirir


caractar
Aday Memur
05 Temmuz 2023 23:13

Öğretmenler bu ülkede fazla zam hak eden en son zumredir

Toplam 3 mesaj

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