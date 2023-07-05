Kamu Mühendisleri ~ Öğretmenler

Ne oldu o kadar ayrı tag oluşturdunuz twitterde aldınız mı aşını ? Nasıl sevimdim size anltamam. Tüm gün anlayışlarınızı izledim sabaha kadarda keyifle okuyacağım

Ne oldu o kadar ayrı tag oluşturdunuz twitterde aldınız mı aşını ? Nasıl sevimdim size anltamam. Tüm gün anlayışlarınızı izledim sabaha kadarda keyifle okuyacağım