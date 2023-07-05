Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 22:35
Ek ders ücreti 100 TL olmalı

Güncel verilere göre ek ders ücreti en az 100 TL olmalıdır. Aksi halde çalışma huzuru bozulacaktır. Ek ders almak isteyen öğretmene de kolaylık sağlanmalıdır!


eshil86
Aday Memur
05 Temmuz 2023 23:18

Haklısınız hocam. 100 lira aşağısı resmen hakaret bu ekonomik şartlarda.


Akıncııı
Aday Memur
05 Temmuz 2023 23:22
Olur mu öyle şey. 1000 TL olmalı. Öğretmen maaşları da en düşük memur maaşı x 10 olmalı ve çalışma süresi yılda bir aya endekslenmelidir.
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