Ek ders ücreti 100 TL olmalı

Olur mu öyle şey. 1000 TL olmalı. Öğretmen maaşları da en düşük memur maaşı x 10 olmalı ve çalışma süresi yılda bir aya endekslenmelidir.

Olur mu öyle şey. 1000 TL olmalı. Öğretmen maaşları da en düşük memur maaşı x 10 olmalı ve çalışma süresi yılda bir aya endekslenmelidir.