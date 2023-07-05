KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Temmuz 2023 22:49
önlisans makine whatsapp grubu. 2023/1 merkezi tercih..

Arkadaşlar önlisans makine grubu var duymayanlar için yazıyorum. özelden numaranızı bana atın size wp'den davet linki gönderirim.


omar0671
Aday Memur
05 Temmuz 2023 22:52

haftada 1-2 kez burayı kontrol ediyorum o yüzden katılım linkini hemen gönderemeyebilirim bilginiz olsun..

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