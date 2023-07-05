Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 22:51
Maaşlar oransal yerine hep seyyanen artmalı bu şekilde adalet sağlanmış olur

Mesela şu an en düşük memura verilen yaklaşık 8bin liranin herkese eşit verilmesi eşitlik ilkesinde herkesin benzer şekilde yani adaletli ve eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlanmış olur


ormanci0652
Aday Memur
05 Temmuz 2023 22:53

aynen öyle yüksek maaş alanlar maaşım kadar zam alıyordu zamlar hep böyle seyyanen verilmeli ki yüksek alanlarla aramız çok açılmamalı ve eşitlik adalet yönünden de böyle olmalı


Hunzah
Aday Memur
05 Temmuz 2023 22:55

Oldu vasıfsızlar sizi


ormanci0652
Aday Memur
05 Temmuz 2023 22:57

noldu aradaki fark açılacak diyordun bi ara vasıfsız açılmadı noldu ahahahahahahaha

Hunzah, 38 dk. önce

Oldu vasıfsızlar sizi


irfan_06_06
Aday Memur
05 Temmuz 2023 23:00
8070 seyyanen yapılan zem ek ödemeye mi taban maaşa mı yapılacak bilgisi olan var mı

Hunzah
Aday Memur
05 Temmuz 2023 23:02

İlerde açılır oduncu canını sıkma, görüp göreceğiniz son seyyanen. Kına yak

ormanci0652, 36 dk. önce

noldu aradaki fark açılacak diyordun bi ara vasıfsız açılmadı noldu ahahahahahahaha


ormanci0652
Aday Memur
05 Temmuz 2023 23:04

inş :d

Hunzah, 31 dk. önce

İlerde açılır oduncu canını sıkma, görüp göreceğiniz son seyyanen. Kına yak

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkMemur maaş zam teklifi Meclis'te! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen artış yapılacak8000nin ocaktaki akıbetiSeyyanen 8000 maaş farkiCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?Yeşil pasaportİşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.YÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"

Sözlük

dolunay 1 hangi film karakterisin 2 artık kimsenin karşı tarafı dinelmemesi 5 Behram 2 psikolojik hastalıkların nedeni 3 kelimeleri titizlikle seçmek 2 gençler 1 57-58-86 8 günah keçisi 3 kadınlarda evde kalma yaşı 4

Son Haberler

Coğrafi işaretli Rize simidi zamlandıMaltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklamaZorla evlendirilme olayında yeni gelişme: Damat tutuklandıYaşlı adamı sırtında taşıyan polis ödüllendirildiVali Kaldırım, eline aldığı çapayla vatandaşa yardım etti

Editörün Seçimi

Eğitim Bir Sen Ali Yalçın Siz Ne iş Yaparsınız ?İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?