Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 22:56
Temmuzda emeklilik planlayanlara ne süpriz yaptılar ama
Bu zihniyet kendi çevresinden başkasını güldürmez, millet 3600 ü a lıp eyt den yararlanıp 6-7 yüzbin de ikramiyeyi alıp köşesine çekilecekti şimdi ne oldu, 3600 den gelecek farkı hoppp geri aldılar, ayrıca 8077 nin ikramiyeye yansıması da 25 yıl üzerinden emekli olacak kişiye yaklaşık 245 bin tl de buhar oldu.

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