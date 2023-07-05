Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Temmuz 2023 23:14
Refakat izni Hakkında.

iyi günler dilerim refakat izni alacağım fakat bakmakla yükümlü oldugum kişinin durumu kötü senelik izin kullanıyorum refakat izin çıktıgında birlige katılış yapıp ayrılış mı yapmam gerekiyor

Çok Yazılan Konular

Jandarma askerdir diyenlereModeratorler neredeHizmet birleştirmeAsem Sağlık raporu süreKKK Ydk??Üsteğmen Maaş Muvazzaf astsubayliktan meb'te ogretmenlige gecmek mumkun mu?1 yıllık deneme süresi içinde istifa edip yeniden memur olan var mı?Jandarma Personeli Green Card Kazanırsa Ne Yapmalı ?

Sözlük

saplantı 1 yumurta turşusu 3 midyat 1 57-58-86 8 kenef 1 kemer 1 aygır 1 psikolojik hastalıkların nedeni 3 baba evi 2 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Coğrafi işaretli Rize simidi zamlandıMaltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklamaZorla evlendirilme olayında yeni gelişme: Damat tutuklandıYaşlı adamı sırtında taşıyan polis ödüllendirildiVali Kaldırım, eline aldığı çapayla vatandaşa yardım etti

Editörün Seçimi

Eğitim Bir Sen Ali Yalçın Siz Ne iş Yaparsınız ?İşçi maaşı memur maaşına tur bindiriyor.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?