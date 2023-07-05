Memur Maaşındaki Türlü Türlü Oyunlar

Daha önce de uyarmıştım. Mehmet şimşek memur, emekli vs sevmez diye.

Temmuz için sadece %17,5 zam geldi. Üstüne seyyanen 8000 lira. Özellikle öğretmenler için büyük ek ders kaybı.

Daha büyük kayıp ise gelecek yılar yapılacak olan zamlarda.

Bu zamlar 8000 TL hariç maaş üzerine uygulanacak. 8000 lira şimdi maaşında yaklaşık 3?te 1?i gibi gözükse de ilerleyen yıllarda pula dönüşecek.

Ve biz 2024 Ocak ayından itibaren ana maaşımız üzerine zam almaya devam edeceğiz.

Eğer bu sene hiç seyyanen zam yapmasalar da maaşımıza %40-45 gibi bir zam yapsalardı zaten 4-5 yıl sonra seyyanen zam dahil alacağımız maaşla aynı maaşı alıyor olacaktık.

Maliye Bakanlığı yine yaşa basmadı. Bize sağlam bir kazık attı.

Önce bedava doğalgazın bedelini enflasyon farkı olarak bize geçirdi. Özellikle bu konuda ?hayır öyle olmayacak? diyen geri zekalılar şuan ne düşünüyor gerçekten merak ediyorum.