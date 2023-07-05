Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Temmuz 2023 23:42
Hayırlı olsun 22 bin diye söz verilen maaş 20,537 ?olarak kaldı
4/B li personel(Bekar) olarak bizi memurdan sayan yok galiba 22 nin altında hiçbir memur kalmayacaktı sözde.

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