Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 23:47
Seyyanen zammı olumlu karşılayan meslek grupları.

Öğretmenler.

Şöyle bir forumlarda sörf yaptım. İnternette haberlerin altındaki yorumlara göz kırptım.. Sözlüklerde fink attım. Kahvelerde okeye dördüncü oldum okey vurdum. Çekingen batakçılarla koza girdim. Maalesef battım. Kıraathanelerde gazete okuyanların köşe yazılarına davetsiz misafir oldum. İkindi namazını bekleyen tonton hacı dedelerimize yoldaş oldum. Nabız tuttum. Yorum aldım. Evet nihayet bu öznel sonuca ulaştım: Sadece öğretmenlerde önemli bir kesim seyyanen zammı destekliyor. Diğer mesleklerde çok nadir tek tük çıkıyor. Onlar da troll gibi geldi açıkçası.

Seyyanen zamdan en çok etkilenen meslek grubu öğretmenler, içinde seyyanen zamma olumlu destek veren önemli bir kesime sahip.

Evet.

Sonuç net.

Öğretmenler her daim bu ülkenin aydınlık yüzü olmuştur ve olacaktır.


Velocıraptor
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 23:50
Emeklerin ödenmez. Yakında emevi camiinde bir cum'a günü görüşmek üzere selam ve dua ile.

firatli_genclik
Genel Müdür
05 Temmuz 2023 23:52

Allah CC kalpleri biliyor. İstihza ettiğini zannedenler haddini bulacak. Din günü hakettiği biçimde.


serkansah86
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 00:26

Dalga mı geçiyorsun, ciddi misin, ne olduğunu anlayamadım gitti


matematikogretmenii
Memur
06 Temmuz 2023 00:29
Çünkü diğer mesleklerin aldıkları maaşlar bizden kat kat fazla. Bu seyanen zam ile aramız daha fazla açılmadan onlara yaklaşmış olduk. Zaten en düşük maaşı biz alıyoruz. Hamdolsun tüccar değiliz eğitimciyiz.

şanlı0788
Şef
06 Temmuz 2023 00:44
Öğretmenler nankörlük etmez. Devletinin verdiğine razı olur zaten gönül işi. Seyyanene bile gerek yoktu bence!

ahmetfethi34
Aday Memur
06 Temmuz 2023 00:51

Öğretmen ek ders saati: 60 TL

Yoğun Bakımda Gece Nöbetçi Doktor Saatlik Ücreti: 102 TL

Yoğun Bakım Paspaslayan Temizlik Görevlisi Gece Saatlik Ücreti: 145 TL

Bu sayede Kudüs düşmüyor gencolar. Az itaat.


Feriduni
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 01:01
Ben olumlu karşıladım. Allah, herkesten razı olsun. Bu sayede dış güçlerin oyununa gelmedik ve üzerimizde oynanan bu oyunu hep beraber bozduk. Büyük resmi görmek gerekiyor. Tüm dünya bizi çok kıskanıyor. Hem ne güzel yollarımız var. Şehir hastanelerimiz var. Muhacir kardeşlerimiz var. Muhacir kardeşlerimiz sayesinde ekonomimiz çok güçlü. İş gücü sağlıyorlar. Sokağa rahatça çıkıp dolaşabiliyoruz. Biz öğretmenler, bu ülkenin aydınlık yüzüyüz. Hep birlikte el ele verip sevgi çemberi oluşturalım. Kara bulutlar dağılsın. Çok teşekkür ederim.

Kagiş
Müsteşar
06 Temmuz 2023 01:03

Seyyanen zammı çok ama çok olumlu karşılıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun! Yayında ve yapımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.!)))


matematikogretmenii
Memur
06 Temmuz 2023 01:04
Feriduni seni memurlar.net in iletişim başkanı olarak öneriye sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir.
Feriduni, 6 dk. önce
Ben olumlu karşıladım. Allah, herkesten razı olsun. Bu sayede dış güçlerin oyununa gelmedik ve üzerimizde oynanan bu oyunu hep beraber bozduk. Büyük resmi görmek gerekiyor. Tüm dünya bizi çok kıskanıyor. Hem ne güzel yollarımız var. Şehir hastanelerimiz var. Muhacir kardeşlerimiz var. Muhacir kardeşlerimiz sayesinde ekonomimiz çok güçlü. İş gücü sağlıyorlar. Sokağa rahatça çıkıp dolaşabiliyoruz. Biz öğretmenler, bu ülkenin aydınlık yüzüyüz. Hep birlikte el ele verip sevgi çemberi oluşturalım. Kara bulutlar dağılsın. Çok teşekkür ederim.
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