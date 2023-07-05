Seyyanen zammı olumlu karşılayan meslek grupları.

Öğretmenler.

Şöyle bir forumlarda sörf yaptım. İnternette haberlerin altındaki yorumlara göz kırptım.. Sözlüklerde fink attım. Kahvelerde okeye dördüncü oldum okey vurdum. Çekingen batakçılarla koza girdim. Maalesef battım. Kıraathanelerde gazete okuyanların köşe yazılarına davetsiz misafir oldum. İkindi namazını bekleyen tonton hacı dedelerimize yoldaş oldum. Nabız tuttum. Yorum aldım. Evet nihayet bu öznel sonuca ulaştım: Sadece öğretmenlerde önemli bir kesim seyyanen zammı destekliyor. Diğer mesleklerde çok nadir tek tük çıkıyor. Onlar da troll gibi geldi açıkçası.

Seyyanen zamdan en çok etkilenen meslek grubu öğretmenler, içinde seyyanen zamma olumlu destek veren önemli bir kesime sahip.

Evet.

Sonuç net.

Öğretmenler her daim bu ülkenin aydınlık yüzü olmuştur ve olacaktır.