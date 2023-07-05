Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


05 Temmuz 2023 23:51
Üniversite mi kamu kurumları mı

2022 yılı sonunda bir bakanlığa sözleşmeli büro personeli olarak başvurdum sonucunda yedek olarak atandım. Haziran ayı içinde bir üniversiteye yine aynı şartlarda başvurdum. Üniversiteye başvurduktan sonra bakanlıktan aradılar ve atandığımı ve güvenlik soruşturmasının başladığı söylendi. Birkaç gün sonra ise üniversitesinin sonucu açıklandı ve asil olarak kazandım. Üniversite evrakları bekliyor. Sizce üniversiteye mi gitmeliyim yoksa bakanlığa mı gideyim.

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