Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Temmuz 2023 23:56
Gelir vergisi !!

Arkadaşlar haziran ayi maaş bordroma baktığım zaman 59911.85

lira gecen aylar vergi matrahı gözüküyor. Aylin vergi ise 6508 TL.. gecen ay bende 560 lira gelir vergisi kesilmiş. Bu rakamda hata olabilir mi? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?

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