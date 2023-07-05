KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


05 Temmuz 2023 23:59
Çıkın işin içinden

Merhabalar çoğunuz benden büyüksünüz çevremde kimse bilmiyor bu konuyu kpss 2022 den 75 aldım hemşirelikten açıklanan kılavuzdan sonra mı tercih yapılıyor yoksa geçti mi puanım yanar mı hiç bilgim yok atama işlerinde

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