Senelik izin 30 gün

Senelik iznin 30 güne çıkması için meslek öncesi sigortanın etkisi varmıdır acaba yoksa sadece fiili hizmete göre mi hesaplıyolar bilgisi olan yorum yapabilir mi

Senelik iznin 30 güne çıkması için meslek öncesi sigortanın etkisi varmıdır acaba yoksa sadece fiili hizmete göre mi hesaplıyolar bilgisi olan yorum yapabilir mi