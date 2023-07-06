Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 00:04
Senelik izin 30 gün
Senelik iznin 30 güne çıkması için meslek öncesi sigortanın etkisi varmıdır acaba yoksa sadece fiili hizmete göre mi hesaplıyolar bilgisi olan yorum yapabilir mi

aliriza46
Aday Memur
06 Temmuz 2023 00:17
Meslek öncesini saydırıp erken 30 günü alanlar var

zorta
Aday Memur
06 Temmuz 2023 00:22

böyle bişi varmı gerçekten?


aliriza46
Aday Memur
06 Temmuz 2023 00:26
Evet
zorta, 45 dk. önce

böyle bişi varmı gerçekten?


secret.lifee
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 00:28

MEslekten önceki sigorta sürelerini saydırıp 30 gün izin alabilmen için gerekli süreye ekletip 30 gün izni hakedersin


Polis6031
Şef
06 Temmuz 2023 00:30
O zaman derece terfi de alınabilir mantıken.

aliriza46
Aday Memur
06 Temmuz 2023 00:39
Alınıyor zaten benden 4 yıl geç başlayan arkadaş benim önüme geçti meslek öncesini saydırarak
Polis6031, 37 dk. önce
O zaman derece terfi de alınabilir mantıken.
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