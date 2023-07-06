Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 00:11
Annem kanser tedavisi görüyor babam yüzde 94 ağır engelli. Tayin durumu

Şeflerim öncelikle merhaba. Annem kanser tedavisi görüyor babam yüzde 94 ağır engelli. İkisininde tedavisi mersin ilinde gerçekleşiyor. Ben Çankırı ilinde 5 senelik polis memuruyum. Ailemin ikamet ettiği Mersin iline dilekçe ile tayin olmak istiyorum. Ama bana bu sene şark geldi ipka verdim ve kabul olmuştu. Sorum şu Mersin iline tayinim gerçekleşirse burda ortalama kaç sene tutarlar beni. İpka versem kabul ederler mi bundan sonraki süreçte. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

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