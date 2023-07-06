Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 00:14
Maaş robotu

Arkadaşlar 12060 TL alıyordum. Zamla birlikte hem mahep hem memurlar.net 21500 hesapliyor Ağustos ayini...ek göstergeyi eklememisler...aynı durumda olan var mı ?


TahammülümYok
Aday Memur
06 Temmuz 2023 00:20
Tam oturtamadılar. Sendika ücretide çıkmıyor
Toplam 1 mesaj

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