Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Temmuz 2023 00:20
Temmuz Maaşı

Arkadaşlar Temmuz maaşını düzenlenmiş haliyle mi alacağız? Yani enflasyon farkı ve seyyayen zamla ne kadara karşılık geliyorsa o miktarda mı alacağız, yoksa sadece enflasyon farkıyla mı?

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