Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 00:49
Polis Maaşı Aradaki Fark 3000

Devreler bu foruma girip provokatörlük yapan denyolara cvp vermeyin eksiyi basın geçin işleri güçleri bu konuları dağıtmak bunlar yüzünden mevzularımız hep kaynıyor evet 3000 fark var artık bu kadar gurbette sıla hasreti çekenin can alıp verenin bayram seyran yılbaşı tüm özel günlerde herkes tatilini yaparken çalışanın biz dışında da çalışan herkesin mesaisini fazlasını alanın ayda en fazla 160 saat çalışanla minimum 320 ila 360 saat çalışanın ek ücretleri maaşları kadar olanlarla aramızda 3000 fark var artık onlara maaş harici yatan o ek ücretler o ek ödemeleri hariç tabi bedeli buymuş meğer göğsünde ayıldız taşıyanla eli silah tutanın ve o diğerleri arasındaki fark buymuş yazık


parismoskovalondra
Aday Memur
06 Temmuz 2023 00:57
Süpermen senin 10 bin fazla alman lazım. Millet sana kanalize olmak zorunda mı? Diğer memurlar çin bayrağı mı taşıyor?
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