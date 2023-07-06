Polis Maaşı Aradaki Fark 3000

Süpermen senin 10 bin fazla alman lazım. Millet sana kanalize olmak zorunda mı? Diğer memurlar çin bayrağı mı taşıyor?

Süpermen senin 10 bin fazla alman lazım. Millet sana kanalize olmak zorunda mı? Diğer memurlar çin bayrağı mı taşıyor?