Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 01:00
Kimseyi Umutlandırmak istemem Ama...

Son sözü Cumhur Reis Söyleyecektir.

Yani %25 +8077

Bir ihtimal 1. Dereceye gelen memura 3600 u müjdeler derim.

Şahsım adına çok da önem vermiyorum.

Küçük bir ilde hayat şartları gayet uygun şekilde yaşıyorum. Şükür para sıkıntım yok.

Büyük şehirlerde ikamet edenlere kira desteği müjdesi verilebilir.

Ben kahin değilim, umut taciri değilim. Nedense dejavu yaşıyorum. Ocakta benzer şeyler olmuştu.

Bu forumda Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek deyimi çok kullanılıyor. İşte ondan....

Herşey gönlünüzce olsun sağlıkla yaşayın kardeşlerim.


Yazar64
Şef
06 Temmuz 2023 01:05

Editörler lütfen bu başlığı silmeyin. Ne kadar haklı olduğumu görmek istiyorum.

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