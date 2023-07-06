Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


06 Temmuz 2023 01:22
İski elektrik teknisyeni
Geçen gün iskiden aradılar whatsapp üzerinden ön mülakat yaptık.Uygulamalı mülakat için zaman ve yer bildireceklerini söylediler.Daha önce benim gibi mülakata giren arkadaşlar varsa yardımcı olabilirler mi süreç nasıl ilerliyor?

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