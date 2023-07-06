E şükürcüleri alalım. Bu meslek bitmiştir.

Adamın tespitlerinin her bir kelimesi doğru,butun teşkilatin içsesini dilegetirmiş helal olsun, buna bile itiraz eden mualefet olan elbet cikacak izlemedeyiz :)

Adamın tespitlerinin her bir kelimesi doğru,butun teşkilatin içsesini dilegetirmiş helal olsun, buna bile itiraz eden mualefet olan elbet cikacak izlemedeyiz :)