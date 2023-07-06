Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 02:40
E şükürcüleri alalım. Bu meslek bitmiştir.

Bekçiden 5bin fazla alıp. 10 15 arası kira veren polis maası 15k olmuş . Bekçide 35 40 bin gelirli çalışan olmuş oluyor. Ben elime kalanı bilirim. 22 alan memur 10 15 bin kira vermeyerek bile emniyeti solluyor. Evsiz normal memur yok. Adam memleketinde 3 4 yıl babası ile kalsa yine evini alır. Devammı şükürcü yalaka polisler alın size adalet 150 200 sorguya kosun şimdi. 12 36 da iptal her yaz aynı terane


Conkiponki
Memur
06 Temmuz 2023 02:52

Eksi veren bekçi. Bekçilerin çoğu ek iş kovalıyor daha onu yazmadım. Ha zoruna gittiyse bizim mahalle buraya yakın evim var diye olaya geri kalanı da var.


rebirthgokhan
Memur
06 Temmuz 2023 03:09

siz niçün ev almadınız efenim


Conkiponki
Memur
06 Temmuz 2023 03:17

Yeniyiz efendim. Kredi çıkmıyor karnımız doymuyor izmirde

rebirthgokhan, 1 saat önce

siz niçün ev almadınız efenim


Conkiponki
Memur
06 Temmuz 2023 03:22

İşte eksi verenlerden belli polislerin finansal hesabsızlığı. Gelir değil kalan önemlidir. Devam edin bu hesabsızlıkla. Simdi ben diyeyim benim evim var aldım zamanında sende alsaydın diyen akılllı bıdık. 5 tane evim var memlekette sorun o değil. Sorun yeni baslıyan polis olarak düşüneceksin geneli düşüneceksin. Herkes aynı şartlarda değil. Ama neyse boş duvara ne anlatsan boşa. Siz şükür devam edin.


senpaituyum
Aday Memur
06 Temmuz 2023 03:22
Üslup yanlış ama konunun özünde haklısın bekçiler ciddi anlamda şanslı polise göre şuan

Conkiponki
Memur
06 Temmuz 2023 03:35

Yeni başlıyan arkadaşlar suan 50 60 bine ev düzmek için hemen krediye giriyor. Bekçi kardeşimiz araba alıyor 2 ayllıkken. Diyorki ev babamın 3 4 yıl kalıcam beraber. Peki polis napıcak aç gözlü kiracılar hele bi duysun gariban memur lafını. Hemen 1 yıllık peşin hava su doğalgaz cami parası başlıyor. Bekçi deyince bekçilerde yanlış anlamasın benim kıyasım silahlı kuvvet dir. Ivır zıvır memurla bir tutmam silah taşıyan adamı.

senpaituyum, 53 dk. önce
Üslup yanlış ama konunun özünde haklısın bekçiler ciddi anlamda şanslı polise göre şuan

fsm1432
Aday Memur
06 Temmuz 2023 03:43
Adamın tespitlerinin her bir kelimesi doğru,butun teşkilatin içsesini dilegetirmiş helal olsun, buna bile itiraz eden mualefet olan elbet cikacak izlemedeyiz :)

Osmanlı1903
Aday Memur
06 Temmuz 2023 03:51

Evi olan adamı ne kıskanıyorsun haksız kazançla mi almış

Çay satmaya başla kısa zamanda ev alırsın sonrada buraya uğramazsin :))


Conkiponki
Memur
06 Temmuz 2023 04:00

İşte sorun tamda bu kimse kimsenin malını kıskanmıyor. Sosyal refah için gelirinizi tartışıyorum. Sen diyosun ki sorun sende adam evini almış. Ne yani sorun asgari ücret seviyesinde gelirinin olması değilde teşkilatın yarısının evi varsa geliri 40 50 bine geliyor yarısının evi yoksa geliri 10 15bine geliyor. Sonra bu adamları koyuyon ekibe biri et yerken biri bakıyor sonra fikirsel maddi anlaşmazlıklar çıkıyor. Garip valla bu teşkilat gibi mantık yürüten görmedim.

Osmanlı1903, 24 dk. önce

Evi olan adamı ne kıskanıyorsun haksız kazançla mi almış

Çay satmaya başla kısa zamanda ev alırsın sonrada buraya uğramazsin :))

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