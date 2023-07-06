KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Temmuz 2023 03:50
TMSF BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ MÜLAKAT

Yazılı mülakatı geçip sözlü mülakat tarihi bekleyen var mı? Hiçbir yerde bilgi bulamadım. Eğer TMSF hakkında bilgisi olan ya da sözlü mülakata girecek olan varsa bu başlıkta toplanalım.

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.DSİ yedeklerBahçelievler Belediye Başkanlığı İİBF'den Alım Yapıyor2023/1 merkezi atamaArkadaşlar kpss 2024 lisans ve yds aynı anda çalışılabilir mi?Neden mimar alımı yok ? 40 000 tıbbi sekreter alıyorlar 1000 mimar alamıyorlar yazıklar olsunApron memurluğu bekleyenlerArkadaşlar kpss 2024 lisans güncel bilgiler hakkindaMerkezi bilgi Hk.

Sözlük

mide ağrısı 1 dolunay 1 baba evi 2 Behram 2 tamlayanla üretilmiş hayvan isimleri 2 kıskandırmak 2 rüya 1 Emgek eginde kalmas. 1 dik duruş 2 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 5

Son Haberler

İkinci el araçların satışında yeni dönem başladıYÖK'ten üniversitelere nitelikli araştırmacı çağrısı!6 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıklarıHaziranda fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli olduİstanbul'da yaşamanın maliyeti günlük 1000 lira

Editörün Seçimi

Cumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık KoltukSeyyanen Zamdan 3647 TL Maaş FarkıEğitim Bir Sen Ali Yalçın Siz Ne iş Yaparsınız ?