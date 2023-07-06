Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 04:06
Evi olanın geliri 40 50 bin, evi olmayanı geliri 10 15 bin

Şimdi alın size dert bu adamlar ekiple beraber çalışınca sosyal fark ortaya çıkıyor ve anlaşmazlıklar oluyor. Biri et yiyorsa biri dönercik. Ahada gerçek. Noldu bu kira yardımı ek iş risk zammı yazısı. Bekleyelim mi . Sükür mü edelim bi çuval ekmekten birkaç kırıntı verdiler diye.

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